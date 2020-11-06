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В Орловской области перевернулся автобус

Тамара Астапенкова
14:05 06.11.2020
По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб.
В Орловской области перевернулся автобус
© Фото: ГУ МЧС по Орловской области, VK

В Орловской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Орловской области.

«В 12.50 поступило сообщение о ДТП по адресу Орловская область, Кромской район, деревня Стрелецкая. Произошло опрокидывание автобуса в кювет», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб. Также травмы получила несовершеннолетняя пассажирка автобуса.

© ГУ МЧС по Орловской области, VK

На месте аварии работают сотрудники 25-й пожарно-спасательной части, полицейские, врачи скорой помощи, психолог ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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