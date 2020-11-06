В Орловской области перевернулся автобус

В Орловской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Орловской области.

«В 12.50 поступило сообщение о ДТП по адресу Орловская область, Кромской район, деревня Стрелецкая. Произошло опрокидывание автобуса в кювет», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб. Также травмы получила несовершеннолетняя пассажирка автобуса.

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На месте аварии работают сотрудники 25-й пожарно-спасательной части, полицейские, врачи скорой помощи, психолог ГУ МЧС РФ по Орловской области.