Матвиенко назвала сроки внесения поправок в Конституцию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные сроки внесения поправок в Конституцию РФ. По ее словам, это может произойти до конца весенней сессии.

«До конца весенней сессии мы эту работу планируем завершить», - приводит РИА Новости слова спикера СФ.

Матвиенко также сообщила, что уже начались консультации Совфеда с администрацией президента, Генпрокуратурой, Конституционным и Верховным судами по расширению полномочий Совета Федерации.

В среду, 15 января, президент РФ Владимир Путин огласил свое послание Федеральному Собранию, в котором, в числе прочего, предложил внести изменения в Конституцию России.

В обращении глава государства также предложил наделить Совет Федерации правом назначать главных прокуроров регионов, а также освобождать от должностей судей КС и ВС.