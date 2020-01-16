Лавров ответил на вопрос о возможной должности в новом правительстве

Сергей Лавров прокомментировал журналистам вопрос своей возможной должности в новом правительстве.

«Я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас», — заявил он на встрече в филиале МГИМО в Ташкенте.

Накануне глава кабинета министров Дмитрий Медведев заявил, что правительство должно уйти в отставку, чтобы предоставить президенту Владимиру Путину возможность принимать все решения, которые необходимы для изменения Конституции, о которых президент говорил в ходе послания Федеральном собранию.

Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил правительство за совместную работу, отметив, что не все из запланированного получилось. Кроме того, глава государства отметил, что в ближайшее время встретится с каждым из членов правительства, которые решили уйти в отставку. Президент попросил правительство исполнять свои обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров.