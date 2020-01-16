Путин: у президента должны сохраняться серьезные полномочия в отстранении в связи с утратой доверия

Президент должен сохранить полномочия для отстранения лиц в связи с утратой доверия, а также тех, кто не справляется со своими обязанностями. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.

Говоря о предложенных на послании Федеральному собранию поправках в Конституцию, президент подчеркнул, что изменения не затронут фундаментальных основ документа.

«Поправки, которые были предложены вчера, не затрагивают фундаментальных основ Конституции», - сказал глава РФ на встрече с членами рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Как пояснил Путин, смысл поправок - обеспечить дальнейшее развитие России как правового и социального государства, повысить эффективность деятельности институтов и укрепить роль гражданского общества, политических партий и регионов в выработке важных решений в развитии страны.

Кроме того глава государства предложил прописать в Конституции индексацию пенсий. По словам президента, такая мера не даст отказаться от данной задачи в пользу других приоритетов.