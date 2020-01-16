«Мне потребовалось 40 секунд»: глава Шелехова рассказал, как спас горевшего мужчину

Глава города Шелехова Иркутской области Сергей Липин спас мужчину, который облил себя воспламеняющейся жидкостью и поджег. На мужчину была наброшена куртка и таким образом сбито пламя, рассказал «Звезде» Липин.

«Я обратил на него внимание, потому что он был почти голый. В следующий момент я увидел, что он объят пламенем. Я понимал, что дорога каждая секунда и бросился ему на помощь. Мне потребовалось около 40 секунд, чтобы добежать до него», - рассказал Липин.

Глава города добавил, что сначала попытался сбить пламя снегом, потом снял с себя куртку и сбил огонь. Практически в это же время подъехали скорая и полиция.

По данным следователей, инцидент произошел около 12 часов дня напротив здания городской администрации. Мужчине 32 года, он получил ожоги тела, площадью около 70%. Неизвестный был экстренно госпитализирован. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

СУ СК РФ по Иркутской области проводит проверку по факту произошедшего, опрашиваются родственники пострадавшего. На данный момент известно, что мужчина не предъявлял никаких требований. Он состоит на учете у психиатра.