«Длинные» деньги, регионы и транспорт: Мишустин выступил с обращением в Госдуме

Сегодня, 16 января, кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил в Государственной думе, обозначив дальнейший план работы в случае, если он получит новую должность.

В начале выступления Мишустин выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за оказанное доверие.

«Президент задал высокий темп работы, огласив послание Федеральному собранию. Поставленные задачи придают национальным проектам более глубокий смысл и связывают их в единую масштабную системную программу», - отметил он.

На первом месте, по словам Мишустина, находится социальный вопрос: забота о детях, семье, о росте достатка и повышении качества жизни.

«Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для выполнения поставленных задач начиная с января 2020 года. Нам нужно качественно подготовить все законодательные акты, по которым будет идти эта работа», - сказал он.

Мишустин призвал организовать четкое взаимодействие с субъектами РФ, поскольку живущие там люди, подчеркнул кандидат на пост премьера, должны своевременно получить новые выплаты.

«Особое внимание: программе обеспечения учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Нужно заниматься внедрением новой отраслевой системой оплаты труды медработников», - отметил он.

Кандидат на пост премьера подчеркнул, что для новой работы есть все: утвержденные планы, ресурсы, целевые показатели, а работа по нацпроектам должна быть форсирована.

«Важнейший вопрос: новое качество правления. В послании обозначены приоритеты, которые стоят перед правительством - повышение реальных доходов граждан, снимание избыточных административных барьеров, улучшение предпринимательского климата. Для роста экономики необходимы "длинные" деньги - одна из важнейших задач ЦБ», - подчеркнул Мишустин.

По его мнению, необходимо эффективно использовать возможности и ресурсы, которые дают нацпроекты по повышению производительности труда, по поддержке экспорта, развитию малого бизнеса.

«Деньги и средства, которые выделяются на нацпроекты, должны работать на российской экономике», - заявил Мишустин.

Вместе с тем он затронул вопрос оборонно-промышленного комплекса. Мишустин подчеркнул, что его дальнейшее развитие является приоритетом российского правительства.

«В условиях стабилизации гособоронзаказа особенно важно нормализовать финансовое положение оборонных организаций, проводить диверсификацию предприятий ОПК и наращивать выпуск гражданской наукоемкой продукции», - сообщил выступающий.

Мишустин обозначил также сферу стимулирования технологического развития экономики, дальнейшего роста аграрного сектора, а также увеличение экспорта сельхозпродукции и развитие направлений транспорта, которые связаны со снятием инфраструктурных ограничений в развитии регионов и страны.

«Для достижения целей необходимо сохранить макроэкономическую сбалансированность, четко расставлять приоритеты по бюджетным расходам, сохранять инфляцию не выше 4%. Тесное взаимодействие с руководителями регионов», - заключил Мишустин.

Мишустин ранее уже определился с планами работ в случае, если будет назначен на новый пост. Он отметил, что намерен придерживаться исполнения послания президента Федеральному собранию.