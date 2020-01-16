«Исторические события»: Машков рассказал о впечатлениях от обращения Путина к Федеральному собранию

Народный артист России, актер Владимир Машков поделился со «Звездой» своим впечатлением от обращения президента страны Владимира Путина к Федеральному собранию. Машкова очень вдохновили изменения, происходящие в стране.

«Мне было очень интересно послушать и принять участие в этих местами исторических событиях. То, что будет происходить и с материнским капиталом, и с поддержкой высшего образования, и с поддержкой школ искусств, то, что сейчас будет обсуждение по некоторым изменениям в Конституции - мне кажется, это очень воодушевляет», - заявил артист.

Отдельно коснувшись вопроса школ искусств, Машков напомнил, что в каждой школе в СССР были театральные кружки, которые развивали таланты в молодых людях. Актер отметил, что развитие подобных занятий в школах может поспособствовать освоению и других предметов.

Напомним, ежегодное выступление Путина состоялось 15 января уже в 16-й раз. Оно включало в себя политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.