Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны, сообщили в Кремле.

В ходе переговоров был рассмотрен ряд актуальных вопросов российско-израильского сотрудничества в свете запланированного в текущем месяце визита главы Российского государства в Израиль для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-ой годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.

С обеих сторон была подчеркнута важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее итогов.