Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с COVID-19 и ситуацию в Карабахе

Ситуацию с пандемией коронавируса и положение дел в регионах, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудил Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию», - сообщил Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что состоялся обстоятельный разговор о положении дел с коронавирусом в регионах РФ «с учетом ранее предпринятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи».

Песков добавил, что на совещании Совбеза обсуждались и другие текущие вопросы социально-экономического развития России.