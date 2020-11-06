Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с COVID-19 и ситуацию в Карабахе
Дмитрий Песков рассказал, что на совещании обсуждались и другие текущие вопросы социально-экономического развития России.
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Ситуацию с пандемией коронавируса и положение дел в регионах, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудил Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию», - сообщил Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля добавил, что состоялся обстоятельный разговор о положении дел с коронавирусом в регионах РФ «с учетом ранее предпринятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи».
Песков добавил, что на совещании Совбеза обсуждались и другие текущие вопросы социально-экономического развития России.