В ЦИК создали рабочую группу для предложений по голосованию за поправки в Конституцию

В ЦИК создана рабочая группа, которая подготовит предложения о процедуре голосования по изменениям Конституции РФ. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она также добавила, что пока говорить о форматах проведения голосования рано. Если Центризбиркому дадут соответствующие поручения, он будет готов организовать весь процесс в полной мере.

Предложение вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию озвучил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, что главный нормативный правовой акт страны был принят более четверти века назад в условиях тяжелого внутриполитического кризиса и с тех пор кардинально не менялся.