Суд в США вынес новое решение по делу россиянки Осиповой

Суд в США назначил вынесение нового приговора гражданке РФ Богдане Осиповой, осужденной за похищение собственного ребенка, на 8 января 2021 года. Это следует из распоряжения федерального судьи Эрика Мелгрена.

Мелгрен также принял решение освободить россиянку, как того требовал апелляционный суд.

Изначально именно этот судья приговорил Осипову к семи годам заключения за похищение ребенка и вымогательство. Позже апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, раскритиковал Мелгрена за слишком суровый приговор и предписал вынести новый вердикт по делу о похищении. При этом российская гражданка уже отбыла максимальный возможный по данной статье срок - более трех лет. Мелгрен до последнего не хотел освобождать Осипову, однако распоряжение вышестоящего суда в итоге заставило его сделать это.

В нынешнем распоряжении судья также разрешает проведение процесса по видеоконференции, без обязательного привода Осиповой в зал заседания, на чем он настаивал раньше. Мелгрен также потребовал, чтобы россиянка находилась под надзором до того, как ей вынесут приговор. Сколько времени понадобится для оформления документов и когда Осипова де-факто выйдет на свободу, в документе не говорится.

Богдана Осипова покинула Соединенные Штаты с ребенком от американца Брайана Мобли в 2014 году без его согласия. При этом в тот момент она была беременна их вторым общим ребенком. Женщину арестовали в 2017 году, когда она вернулась в США для улаживания личных дел. Всего у россиянки трое детей, в настоящий момент все они проживают в РФ.