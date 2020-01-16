«Таврида» с высоты полета: как идет строительство федеральной трассы
Федеральная трасса «Таврида» Керчь - Севастополь построена на 85 процентов. Об этом сообщил пресс-секретарь подрядчика - крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.
По его словам, строительно-монтажные работы в настоящее время осуществляются на семи этапах трассы от Керчи до Севастополя.
«Участки от Керчи до Симферополя активно строились в рамках первой очереди, поэтому основное внимание сейчас уделяется пятому и шестому этапам "Тавриды", - это обход Симферополя и Бахчисарайский район», - сказал Назаров.
В настоящее время строители возводят шумозащитные экраны вблизи жилых массивов, устанавливают мосты и надземные пешеходные переходы. Пятый и шестой этап предусматривают обустройство насыпи основного хода и щебеночного основания под укладку асфальтобетона.
На седьмом этапе укладывается бортовой камень, водоотводы, строят лестничные сходы на искусственных сооружениях, сообщают в инфоцентре «Крымский мост».
Ожидается, что весной на трассе начнется масштабная укладка третьего слоя асфальтобетона. К осени 2020 года он будет уже на всех 250 километрах трассы.