МакSим впервые рассказала, почему ушла со сцены

Популярная певица МакSим впервые назвала причины своего ухода со сцены. Артистка призналась, что сделала это вынужденно из-за страшной аварии, в которую попала весной 2019 года, и пандемии коронавируса.

«У меня не было переломов, но возникли множественные внутренние повреждения. Было очень трудно вставать с кровати, я это делала с поддержкой посторонних. Тогда я поправилась на 15 кг», - рассказала МакSим в эфире телеканала «Россия 1».

По словам певицы, она долгое время пролежала в больнице сначала за границей, потом в России. Затем у нее начались осложнения с сосудами и сильнейшие головные боли.

«Я поняла, что не смогу больше выходить на сцену», - призналась артистка.

Со временем певице удалось поправить здоровье. Она даже начала записывать новые песни и планировала вернуться на сцену, но в стране началась пандемия коронавируса.

В феврале 2020 года концертный директор певицы Маргарита Соколова говорила, что артистка планирует возобновить выступления после того, как поправит здоровье. Однако менеджер не исключила, что возвращения на сцену может и не случиться.