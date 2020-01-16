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СК завершил расследование дела об убийстве следователя Шишкиной

Тамара Астапенкова
13:53 16.01.2020
В подмосковном поселке Архангельское 10 октября 2018 года была убита Евгения Шишкина, расследовавшая преступления хакерской группы.
СК завершил расследование дела об убийстве следователя Шишкиной
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух исполнителей убийства следователя МВД Евгении Шишкиной. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.  

«Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Абдулазиза Абдулазизова и его соучастника, обвиняемых в совершении преступления» - сообщила Светлана Петренко.

По данным следствия, заказчиком убийства Шишкиной был Ярослав Сумбаев, который решил отомстить следователю за то, что она раскрыла преступления хакерской группы.

«В сентябре 2018 года Сумбаев, представляясь Мигелем Моралисом в одном из мессенджеров, привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот в свою очередь своего знакомого –  Абдулазиза Абдулазизова», - говорится в сообщении СК.

Напомним, что в подмосковном поселке Архангельское 10 октября 2018 года следователя Евгению Шишкину убили из самодельного оружия рядом с ее домом. В ходе следствия Абдулазизов и его соучастник полностью признали вину в совершенном преступлении.

«В результате  проверок показаний на месте с Абдулазизовым в Москва-реке обнаружены выброшенные им пистолет и патроны. На частях оружия, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия, в ходе проведения генетических экспертиз обнаружены следы исполнителя убийства», - сообщила Петренко.

Ярослав Сумбаев был задержан на территории Грузии. СК России направил в Генеральную прокуратуру РФ необходимые документы для получения согласия Грузии на привлечение Сумбаева к уголовной ответственности.

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