ТАСС: всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет до 1 мая

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России планируется провести до 1 мая 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.

«До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней», - говорится в сообщении.

По данным агентства, в настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования. Не исключено, что законопроекты по поправкам в Конституцию будут внесены в Госдуму уже в феврале-марте текущего года.