Эрдоган объявил об отправке турецких войск в Ливию
С соответствующим заявлением турецкий лидер выступил в президентском дворце.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию. По его словам, турецкие военнослужащие займутся поддержкой Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа.
С соответствующим заявлением турецкий лидер выступил в президентском дворце.
«Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства», - цитирует его телеканал ТРТ.
В понедельник, 13 января, в Москве состоялись переговоры, по итогам которых сторонам ливийского конфликта не удалось подписать соглашение о прекращении огня.