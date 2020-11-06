Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина

Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он подготовлен в рамках реализации новых статей Конституции и призван заменить собой закон от 1997 года.

Речь в законе идет в том числе и о новом порядке формирования правительства. Согласно Конституции, президент будет назначать председателя кабмина, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой.