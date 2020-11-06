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В ПФР рассказали, как изменятся пенсии россиян в 2021 году

Иван Линдеманн
13:33 06.11.2020
Страховые выплаты неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3%, что выше уровня прогнозируемой по итогам 2020 года инфляции.
В ПФР рассказали, как изменятся пенсии россиян в 2021 году
© Фото: Olga Oginskaya, Pixabay

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих россиян проиндексируют на 6,3%. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в Пенсионном фонде.

Там отметили, что индексация будет выше уровня прогнозируемой по итогам 2020 года инфляции.

Также в ПФР рассказали, что с 2019 года в стране предусмотрена повышенная индексация страховых пенсий темпами, опережающими рост инфляции.

«Страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров в среднем растут на тысячу рублей в месяц, или 12 тысяч рублей в год», - уточнили в фонде.

Там напомнили, что с 1 января 2019 года индексация составила 7,05%, с 1 января 2020 года - 6,6%. В 2020 году средний размер самой распространенной в России страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос с 15,5 тысячи рублей до 16,5 тысячи рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что пенсионные выплаты россиян в 2021-2023 годах будут расти. Их индексируют на больший процент, чем власти закладывают уровень инфляции в стране. Так, в 2021 году индексация составит 6,3%, в 2022-м - 5,9%, в 2023-м - 5,6%. Отмечается, что план ПФР будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 24 ноября.

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