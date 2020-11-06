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Глава Минздрава рекомендовал выдавать лекарства для больных COVID-19 без посещения аптеки

Тамара Астапенкова
13:24 06.11.2020
Михаил Мурашко заявил, что регионам необходимо обеспечить до 20% свободных коек для лечения пациентов с COVID-19.
Глава Минздрава рекомендовал выдавать лекарства для больных COVID-19 без посещения аптеки
© Фото: Steve Buissinne, Pixabay

Пациенты с коронавирусом должны получать лекарства сразу после подтверждения диагноза, без посещения аптеки. Такие рекомендации дал министр здравоохранения Михаил Мурашко главам регионов на селектором совещании в пятницу, 6 ноября.

«Мы рекомендуем организовать выдачу лекарств амбулаторным пациентам сразу после постановки диагноза, без необходимости посещения аптеки самим пациентом», - сказал Мурашко.

По его словам, подобные меры позволят не допустить дальнейшего распространения инфекции. Он также сообщил, что регионам на обеспечение необходимых мероприятий, в том числе и на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов, средства доведены.

«Помощь в стационарных условиях нужно незамедлительно обеспечить пациентам с дыхательной недостаточностью, нуждающимся в кислородной поддержке. Пациенты, которым показана только лекарственная терапия, должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем врача», - заявил Мурашко.

Глава Минздрава сказал, что регионам необходимо обеспечить до 20% свободных коек для лечения пациентов с COVID-19. Он посоветовал проводить в регионах перераспределение медицинских специалистов. Привлекать к работе с инфицированными коронавирусом «врачей тех специальностей, число обращений по которым сейчас объективно снизилось».

Ранее министр здравоохранения сообщал, что резерв коечного фонда в регионах достигает 15%. По его словам, основная задача, которая стоит перед властями, - это проведение комплекса мер, направленных на сдерживание распространения заболеваемости.

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