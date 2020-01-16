Роскосмос нашел способ, как защитить Россию от наблюдения спутников-шпионов

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» нашли решение, как скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от наблюдения иностранных спутников-шпионов. Соответствующие предложения опубликованы в материалах журнала «Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы».

«Когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения», - говорится в опубликованных материалах.

Специалисты считают, что защитить районы от наблюдения «орбитальных разведчиков» могут наземные радиоэлектронные станции. Они смогут подавлять сигнал, передающий данные от спутников-шпионов на спутники-ретрансляторы, которые занимаются передачей данных на Землю.

Если наземные радиоэлектронные станции разместить в разных точках на удалении друг от друга и использовать сразу несколько, то они смогут гарантированно обеспечить блокировку сигналов со спутников-шпионов. При условии непрерывного мониторинга расположения иностранных «орбитальных разведчиков».

Специалисты предлагают составить базу зарубежных спутников-шпионов и наземных станций глушения, определить порядок их работы и помехи, которыми будут глушить передачу данных.