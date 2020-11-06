Минфин заявил об отсутствии разработок дальнейшей корректировки шкалы НДФЛ и налога на прибыль

В Минфине заявили, что на сегодняшний день изменения по НДФЛ и налогу на прибыль не рассматриваются, за исключением увеличения налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. Об этом сообщает РБК.

Ранее экономисты ВШЭ предложили повысить НДФЛ для состоятельных россиян, а также налог на прибыль для корпораций.

В соответствии с заключением ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год, эксперты предлагают повысить НДФЛ до 20-24% при доходах выше 12 и 24 миллионов рублей, а на прибыль - до 24-30%. Данная инициатива объясняется повышением уровня технологий налоговой службы по контролю за выводом за рубеж капитала физическими и юридическими лицами.