Плавучий космодром «Морской старт» могут установить во Владивостоке

Плавучий космодром «Морской старт» могут установить в зоне прямой видимости с моста на остров Русский во Владивостоке. При этом отмечается, что пуски ракет планируется проводить вблизи Курил и их будет хорошо видно с материка. Об этом сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии России, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов.

«На Дальнем Востоке S7 предложили возможность рассмотреть пять-шесть бухт, в которых комплекс можно установить на постоянной основе. Одна из основных - бухта Улисс у моста на остров Русский. Такой проект там не стыдно поставить», - передает слова Иванова РИА Новости.

По его словам, точки, откуда может осуществить запуски плавучий космодром, уже выбраны. Одна из них будет находиться рядом с Курилами при пуске на солнечно-синхронные или полярные орбиты. Однако, отметил Иванов, требуется везти комплекс на экватор.

Проект «Морской старт» был создан в 1995 году. Он предусматривал запуск ракет «Зенит» из экваториального района Тихого океана. В 2014 году после событий на Украине, где производились ракеты «Зенит», работа комплекса была приостановлена по причине отказа в поставках носителей России. На тот момент уже провели 36 запусков.

В 2016 году группа S7 приобрела «Морской старт» за 150 миллионов долларов в расчете на возобновление запусков. Однако после того, как ей не удалось получить разрешение на закупку ракет «Зенит» в 2020 году, S7 перевезла комплекс из США в РФ. На данный момент командное судно и пусковая платформа находятся на Славянском судоремонтном заводе.

Роскосмос взамен «Зенита» предлагает для использования с «Морского старта» новую ракету «Союз-5». Между тем S7 уже находится на старте разработки собственной легкой ракеты. В августе вице-премьер Юрий Борисов заявил о том, что плавучий космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.