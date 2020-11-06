СМИ: глава Пентагона написал заявление об отставке

Сразу три источника в министерстве обороны США сообщили о возможном уходе с поста главы Пентагона Марка Эспера. По их словам, он уже подготовил заявление об отставке.

Как отмечает заокеанская пресса, подобный шаг главы одного из министерств связан с возможной сменой власти в Белом доме, сообщает NBC.

По данным СМИ, разногласия у главы Пентагона могут быть не только с потенциальным претендентом на пост президента США Джо Байденом, но и действующим американским лидером Дональдом Трампом.

Этим летом они разошлись во мнениях по поводу использования военных для разгона протестующих.