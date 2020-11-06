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Вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Иван Линдеманн
12:08 06.11.2020
По словам Анатолия Альтштейна, плато продлится до весны 2021 года.
Вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
© Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress

Россия в скором времени выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз дал вирусолог, профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Я думаю, что мы достигнем плато в ближайшее уже время, и так, на этом плато, с небольшими колебаниями, будем жить до весны»,  - сказал он телеканалу РБК.

Ранее Альтштейн заявлял, что патогенность вируса со временем будет ослабевать, но происходить это будет постепенно. Также он рассказал, что у человека, не болевшего COVID-19, вполне могут появиться антитела. Вирусолог напомнил, что большая часть заболевших переносит инфекцию бессимптомно. Также Альтштейн не исключил, что заразиться коронавирусом можно и во второй раз.

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