В стране и мире Коронавирус Вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу Иван Линдеманн По словам Анатолия Альтштейна, плато продлится до весны 2021 года. © Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress Россия в скором времени выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз дал вирусолог, профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Я думаю, что мы достигнем плато в ближайшее уже время, и так, на этом плато, с небольшими колебаниями, будем жить до весны», - сказал он телеканалу РБК. Ранее Альтштейн заявлял, что патогенность вируса со временем будет ослабевать, но происходить это будет постепенно. Также он рассказал, что у человека, не болевшего COVID-19, вполне могут появиться антитела. Вирусолог напомнил, что большая часть заболевших переносит инфекцию бессимптомно. Также Альтштейн не исключил, что заразиться коронавирусом можно и во второй раз. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика