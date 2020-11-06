В Канаде зафиксирован первый случай инфицирования человека крайне редким штаммом свиного гриппа

В канадской провинции Альберта врачи обнаружили очень редкий штамм свиного гриппа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя здравоохранения Канады.

Отмечается, что пока вирус выявлен только у одного человека. Он обратился в больницу с симптомами, похожими на грипп, еще в середине октября. Мужчина это или женщина, не уточняется.

«Пациент почувствовал легкие симптомы, прошел обследование, а затем быстро выздоровел. В настоящее время нет никаких доказательств того, что вирус распространился дальше», - сообщили в клинике, где лечился заразившийся свиным гриппом человек.

Сейчас представители Министерства здравоохранения Канады, а также Управления сельского и лесного хозяйства Альберты исследуют источник вируса, для того чтобы убедиться в отсутствии распространения.

На сайте правительства провинции сообщается, что грипп H1N2 встречается в стадах свиней по всему миру.

«Вариант гриппа A (H1N2) встречается редко: с 2005 года во всем мире было зарегистрировано только 27 случаев, а до этого случая в Канаде не было ни одного случая», - сказано в заявлении.

Уточняется, что власти Альберты намерены протестировать население провинции на наличие данного вируса.