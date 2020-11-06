В Кремле заявили, что все принимаемые меры по COVID-19 не связаны с локдауном

В России тенденция с коронавирусной инфекцией тревожная. Власти принимают дополнительные меры безопасности, но они не связаны с локдауном. Об этом сообщил в пятницу, 6 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прогнозируется тренд на повышение, что требует принятия дополнительных мер. Дополнительные меры принимаются, это не меры, связанные с локдауном», - пояснил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков уточнил, что принимаемые меры носят регулирующий характер. Каждый регион, учитывая свою специфику и эпидемиологическую обстановку, принимает соответствующие решения.

«Тенденция, как мы уже и говорили неоднократно, тревожная. Пандемия развивается», - сказал Дмитрий Песков.

Ранее в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что в России впервые за все время пандемии было зафиксировано рекордное число новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки - 20 582 человека.