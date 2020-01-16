Лавров оценил идею Путина о приоритете Конституции над международным правом

Сергей Лавров прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о приоритете Конституции над международным правом.

«Подобные правовые нормы действуют и в западных странах, в том числе, в Германии, в частности, в Великобритании», - сказал он во время выступления в филиале МГИМО в Ташкенте.

В связи с этим, добавил Лавров, данная ситуация не является уникальной. Он также подчеркнул, что Москва намерена выполнять все взятые на себя обязательства.

«Все наши обязательства, которые мы добровольно подписываем, которые ратифицируются нашим парламентом, избранниками народа и становятся частью нашей законодательной базы, мы все их выполняем», - цитирует Лаврова РИА Новости.

Кроме того, и. о. главы МИД РФ ответил на вопрос о своей возможной должности в будущем правительства РФ и заявил, что всегда честно исполнял свои обязанности и по-прежнему продолжает это делать.

В среду, 15 января, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством.