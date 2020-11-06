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В Кремле назвали чушью публикацию об отставке Путина по состоянию здоровья

Иван Линдеманн
12:32 06.11.2020
По словам Дмитрия Пескова, у президента все хорошо со здоровьем, уходить в отставку он не намерен.
В Кремле назвали чушью публикацию об отставке Путина по состоянию здоровья
© Фото: Vlad Vasnetsov, Pixabay

В Кремле назвали чушью публикацию британского таблоида The Sun об отставке Путина по состоянию здоровья.

«Здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо со здоровьем», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В пятницу, 6 ноября, The Sun выпустил статью, в которой утверждалось, что Путин якобы намерен уйти в отставку. Это, по неподтвержденным данным издания, должно произойти в начале 2021 года. В качестве причин таблоид назвал симптомы болезни Паркинсона, которые, опять же по неподтвержденной информации, наблюдаются у российского президента. Также журналисты The Sun сообщили, что Путин якобы собирается назначить нового премьер-министра, который станет его возможным преемником.

Позднее публикацию стали цитировать другие иностранные СМИ, в том числе Daily Mail и израильские таблоиды.

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