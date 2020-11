В стране и мире В Кремле назвали чушью публикацию об отставке Путина по состоянию здоровья Иван Линдеманн По словам Дмитрия Пескова, у президента все хорошо со здоровьем, уходить в отставку он не намерен. © Фото: Vlad Vasnetsov, Pixabay В Кремле назвали чушью публикацию британского таблоида The Sun об отставке Путина по состоянию здоровья. «Здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо со здоровьем», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В пятницу, 6 ноября, The Sun выпустил статью, в которой утверждалось, что Путин якобы намерен уйти в отставку. Это, по неподтвержденным данным издания, должно произойти в начале 2021 года. В качестве причин таблоид назвал симптомы болезни Паркинсона, которые, опять же по неподтвержденной информации, наблюдаются у российского президента. Также журналисты The Sun сообщили, что Путин якобы собирается назначить нового премьер-министра, который станет его возможным преемником. Позднее публикацию стали цитировать другие иностранные СМИ, в том числе Daily Mail и израильские таблоиды. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика