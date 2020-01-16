КПРФ воздержалась от голосования за кандидатуру Мишустина

Думская фракция коммунистов России не может голосовать за кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

Он объяснил такое решение своих соратников тем, что им не известен состав кабинета министров и программа Мишустина.

«Мы не можем сейчас голосовать “за” по той причине, что не знаем состав команды и какую программу он предложит, потому что многое зависит от того, какой курс выберет президент», - объяснил Зюганов.

В ближайшее время Государственная дума РФ рассмотрит назначение Михаила Мишустина на пост главы правительства. Ранее его кандидатуру поддержали фракции «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия».

После обращения президента РФ к Федеральному собранию, Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку.