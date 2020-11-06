В стране и мире СК РФ подтвердил, что в Черном море нашли, предположительно, тело бизнесмена Коропова Сообщается, что обнаруженное тело 31-летнего мужчины не имеет признаков насильственной смерти. © Фото: Iulia Radu, Pixabay В Черном море нашли, предположительно, тело основателя университета Skillbox Игоря Коропова. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. «Сегодня, 6 ноября 2020 года, в рамках проведения следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю доследственной проверки было обнаружено, предположительно, тело пропавшего без вести 31-летнего приезжего», - говорится в сообщении. Сообщается, что тело мужчины не имеет признаков насильственной смерти. Оно было найдено в 250 метрах от Нижнеимертинского порта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика