СМИ сообщили, что Байден сравнялся с Трампом в Джорджии

Кандидат от Демократической партии Джо Байден сравнялся с действующей главой государства Дональдом Трампом в Джорджии на президентских выборах в США. Долгое время в этом штате лидировал Трамп. На данным момент, по информации Fox News, у обоих кандидатов 49,4%.

Джорджия, в которой находятся 16 выборщиков, является одним из четырех штатов, которые могут повлиять на результаты выборов. Однако на данный момент победителя в этих штатах еще не объявили.

Для победы на выборах кандидату нужно набрать необходимые минимальные 270 голосов выборщиков. По последней информации, Байдену удалось заручиться поддержкой 264 выборщиков, в то время как Трамп получил 214 голосов. Кроме Джорджии подсчет продолжается в Пенсильвании, Северной Каролине и Неваде.

Задержка с подсчетами связана с тем, что из-за ситуации с COVID-19 большое количество избирателей отдавали свои голоса по почте, и таким образом их бюллетени еще продолжают приходить. Так, в штате Невада заявили, что будут принимать голоса до 10 ноября.

Ранее Дональд Трамп обвинил своих оппонентов по президентской гонке в попытке «украсть выборы». При этом глава государства подчеркнул, что хочет честных выборов и добавил, что после подсчета голосов он обязательно выиграет голосование. Он также заявил, что судебное разбирательство по выборам может закончиться в Верховном суде США.

К настоящему моменту штаб действующего президента Соединенных Штатов подал иск в суд штата Джорджия, в рамках которого потребовал остановить подсчет голосов. Так же штаб Трампа подал иск на приостановку подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, и потребовал провести пересчет голосов в ключевом штате Висконсин.

В США 3 ноября состоялись выборы президента. За высший государственный пост борются Дональд Трамп и Джо Байден. К настоящему момент подсчет голосов не закончен. Прогнозировать чью-либо победу крайне сложно, поскольку, по имеющимся данным, кандидаты идут примерно вровень.