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«Подсчет голосов заканчивается»: Байден призвал граждан США сохранять спокойствие

Роман Захаров
01:02 06.11.2020
Кандидат в президенты США напомнил, что имя нового американского лидера станет известно очень скоро.
«Подсчет голосов заканчивается»: Байден призвал граждан США сохранять спокойствие
© Фото: Biden Campaign, via, CNP, globallookpress

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время выступления в штате Делавэр призвал американских граждан сохранять спокойствие.

«Призываю всех сохранять терпение и спокойствие... Подсчет голосов заканчивается и очень скоро мы все узнаем», - сказал политик.

В США 3 ноября состоялись выборы президента. За высший государственный пост борются Джо Байден и действующий американский лидер Дональд Трамп. К настоящему момент подсчет голосов не закончен. Прогнозировать чью-либо победу крайне сложно, поскольку, по имеющимся данным, кандидаты идут примерно вровень.

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