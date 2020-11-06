В стране и мире «Подсчет голосов заканчивается»: Байден призвал граждан США сохранять спокойствие Роман Захаров Кандидат в президенты США напомнил, что имя нового американского лидера станет известно очень скоро. © Фото: Biden Campaign, via, CNP, globallookpress Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время выступления в штате Делавэр призвал американских граждан сохранять спокойствие. «Призываю всех сохранять терпение и спокойствие... Подсчет голосов заканчивается и очень скоро мы все узнаем», - сказал политик. В США 3 ноября состоялись выборы президента. За высший государственный пост борются Джо Байден и действующий американский лидер Дональд Трамп. К настоящему момент подсчет голосов не закончен. Прогнозировать чью-либо победу крайне сложно, поскольку, по имеющимся данным, кандидаты идут примерно вровень. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика