Мишустин выступил против очередных изменений в пенсионной системе
Кандидат на пост премьер-министра РФ заявил, что лучше в данной сфере ничего не трогать.
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Отменять внесенные ранее изменения в пенсионное законодательство не следует. Напротив, необходимо работать над проблемой доходов россиян. С таким сообщением сегодня, 16 января, выступил кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин.
«Лучше ничего не трогать, мне кажется. Разобраться нужно по тому, что происходит с нашими доходами», - цитирует его РИА Новости.
Ранее Мишустин определился с планами работы в случае, если будет назначен на новый пост: он отметил, что намерен придерживаться исполнения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Также среди приоритетов он назвал цифровую экономику, нацпроекты и снятие барьеров для бизнеса. Переговоры Мишустина с фракциями проходят сегодня, 16 января, в Государственной думе.