Мишустин выступил против очередных изменений в пенсионной системе

Отменять внесенные ранее изменения в пенсионное законодательство не следует. Напротив, необходимо работать над проблемой доходов россиян. С таким сообщением сегодня, 16 января, выступил кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин.

«Лучше ничего не трогать, мне кажется. Разобраться нужно по тому, что происходит с нашими доходами», - цитирует его РИА Новости.

Ранее Мишустин определился с планами работы в случае, если будет назначен на новый пост: он отметил, что намерен придерживаться исполнения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Также среди приоритетов он назвал цифровую экономику, нацпроекты и снятие барьеров для бизнеса. Переговоры Мишустина с фракциями проходят сегодня, 16 января, в Государственной думе.