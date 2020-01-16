Лавров: в Ливии еще далеко до восстановления государственности

Ситуация в Ливии далеко от того, чтобы государственность страны была восстановлена. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления перед студентами филиала МГИМО МИД РФ в Ташкенте.

Он подчеркнул, что необходимость в улучшении и совершенствовании политической координации есть. Однако все это, по словам Лаврова, происходит в условиях, когда действия США и их союзников приводят к катастрофическим последствиям в ближневосточном регионе.

«Был разрушен Ирак... Разрушена была Ливия. Там далеко еще до того, чтобы государственность этой страны была восстановлена», - цитирует Лаврова РИА Новости.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ также подчеркнул, что угроза терроризма в Сирии отведена. По его словам, САР должна быть хорошим примером по недопущению безрассудных попыток вершить судьбы региона из-за океана.

«В ответ на просьбу законного правительства Сирии Российская Федерация, я считаю, оказала очень эффективное содействие сирийскому народу в отражении угрозы мирового терроризма, сейчас эта угроза отведена, осталось решить некоторые уже более частные задачи», - сказал он.

Ранее в Москве состоялась межливийская встреча, в ходе которой были затронуты условия прекращения огня. Участники обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе. Несмотря на это, итоговый документ о перемирии был подписан не всеми - свою подпись, например, не поставил командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.