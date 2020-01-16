Умер легендарный контрразведчик Иван Устинов

Бывший начальник 3-го Управления КГБ, легенда военной контрразведки Иван Устинов ушел из жизни на сто первом году жизни.

Иван Лаврентьевич Устинов родился 1 января 1920 года. В органах госбезопасности с июня 1941 года. В годы Великой Отечественной войны служил в Особом отделе НКВД-ГУКР «Смерш» НКО СССР на Западном, 1-ом, 2-ом Прибалтийском и 3-ем Белорусском фронтах.

Награжден двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Почёта (2010г.), многочисленными иностранными орденами и медалями.

Активный участник обороны Москвы в составе 16 армии Западного фронта под командованием маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, на Волоколамском направлении.