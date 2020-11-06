В Дубну доставили уникальную магнитную катушку для коллайдера

Сегодня на два часа подмосковная Дубна останется без света. Это связано с доставкой уникальной магнитной катушки, которая станет частью российского коллайдера NICA, строящегося в Объединенном институте ядерных исследований в рамках нацпроекта «Наука».

Сверхпроводящий магнит изготовлен по разработке российских ученых в итальянской Генуе. Его доставили в Подмосковье на барже. Сейчас саркофаг весом 120 тонн и высотой с двухэтажный дом везут в лабораторию.

Стоимость только одной детали высокоточного магнита - 15 миллионов евро. Так называемый детектор в коллайдере NICA необходим для того, чтобы фиксировать результаты сложнейших физических исследований и космических процессов.