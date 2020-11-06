Скончался разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко

Скончался выдающийся разведчик-нелегал, ветеран Службы внешней разведки России Юрий Шевченко. Он ушел из жизни 6 ноября в возрасте 81 года, сообщило пресс-бюро СВР.

Герой России, полковник в отставке Юрий Анатольевич Шевченко родился 28 июня 1939 года в Москве в семье служащих. Образование высшее - в 1963 году окончил факультет промышленного строительства Московского архитектурного института по специальности «архитектор», в 1965 году - основной двухгодичный факультет Школы № 101 КГБ.

В органах госбезопасности с 1963 года. На подготовке для работы в особых условиях с 1965 года. С 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности «Космик».

«В ходе выполнения специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», почетными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке», многими медалями и юбилейными знаками. Лауреат почетного звания «Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации».

Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.