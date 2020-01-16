Глава «Слуги народа» назвал сфабрикованной запись с «совещания» премьера Украины

Аудиозапись разговоров якобы премьер-министра Алексея Гончарука с членами правительства - это нарезка фраз. И что в этой аудиозаписи правда, а что неправда - нужно разбираться. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Нужно решить, что там правда, а что нет. Я думаю, в каких-то местах там есть Гончарук, но это нарезка каких-то фраз разных людей, произнесенных в разное время, чтобы создать так называемую сенсацию», - прокомментировал скандальные аудиозаписи Арахамия телеканалу «НАШ».

Ранее украинские СМИ распространили информацию об аудиозаписи разговоров якобы премьер-министра страны Алексея Гончарука с заместителем главы НБУ Екатериной Рожковой, главой Минфина Оксаной Марковой и другими членами правительства. Эта аудиозапись была представлена как «прослушка» с якобы совещания перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В пресс-службе украинского кабмина заявили, что не располагают информацией о подлинности аудиозаписей, распространенных в интернете.