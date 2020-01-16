Большинство депутатов ЛДПР поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьера
Сегодня Государственная дума РФ рассмотрит назначение Михаила Мишустина на пост главы российского правительства.
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Большинство депутатов партии ЛДПР приняли решение поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом заявил глава партии Владимир Жириновский.
«Он - специалист. Поэтому большинство депутатов фракции ЛДПР приняли решение поддержать Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства России», - сказал Жириновский.
Ранее руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что ее члены проголосовали за кандидатуру Мишустина единогласно. В свою очередь, секретарь генерального совета партии Андрей Турчак заявил о готовности работать с новым правительством.
Сегодня, 16 января, Государственная дума РФ рассмотрит назначение Михаила Мишустина на пост главы российского правительства.