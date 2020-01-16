Мишустин анонсировал кардинальные изменения в Кабмине

Насколько сильно изменится правительство, станет известно только после консультаций. С таким сообщением выступил кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин.

Его слова в своем паблике приводит советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Она подчеркнула, что Мишустина спросили о том, уйдет ли исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский.

«Состав правительства изменится, насколько сильно, я могу сказать только после консультаций», - сказал кандидат на пост премьера.

Ранее Мишустин определился с планами работы в случае, если будет назначен на новый пост: он отметил, что намерен придерживаться исполнения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Также среди приоритетов он назвал цифровую экономику, нацпроекты и снятие барьеров для бизнеса. Переговоры Мишустина с фракциями проходят сегодня, 16 января, в Государственной думе.