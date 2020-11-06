В России впервые было выявлено более 20 тысяч случаев инфицирования COVID-19

В России за сутки выявили 20 582 новых случая инфицирования коронавирусом. Это рекордный показатель за всю пандемию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 достигло 1 733 440 человек. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве. В столице за сутки у 6 253 человек обнаружили коронавирус. На втором месте идет Санкт-Петербург, где выявили 1 171 случай. В Московской области зарегистрировано 605 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.

В оперштабе сообщили, что за сутки в стране скончались 378 пациентов с коронавирусом. Днем ранее летальных исходов было зарегистрировано 292. За все время пандемии в России скончались 29 887 человек с коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре сделали прогноз по снижению заболеваемости COVID-19 в стране. По мнению специалистов, к весне количество инфицирований снизится к уровню показателей лета 2020 года.