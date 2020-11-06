Нарышкин рассказал, откуда СВР получила данные об участии сирийских боевиков в конфликте в Карабахе

Служба внешней разведки России получила точную информацию об участии боевиков из Сирии в конфликте в Нагорном Карабахе от партнерских спецслужб. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Эти данные мы получаем из целого ряда стран, от разных источников и от разных наших партнеров, партнерских служб на Ближнем Востоке, Среднем Востоке», - сказал он в интервью РИА Новости.

Напомним, что 27 сентября на линии соприкосновения в Карабахе возобновились бои. В развязывании конфликта друг друга обвиняют Армения и Азербайджан.

Первого и второго ноября президент России Владимир Путин обсудил урегулирование ситуации с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Накануне азербайджанский лидер заявил о готовности прекратить войну в Карабахе. Напомним, что Армения и Азербайджан трижды договаривались об установлении режима прекращения огня, однако все разы перемирие было сорвано.