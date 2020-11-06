Глава СВР рассказал, откуда мог появиться коронавирус

Служба внешней разведки России не владеет достоверными данными о создании SARS-CoV-2 человеком. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», - передает слова главы службы РИА Новости.

Кроме того, Нарышкин заявил, что происхождение вируса не является принципиальным вопросом для российских ученых, которые заняты борьбой с инфекцией.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая поставили в известность Всемирную организацию здравоохранения о вспышке нового типа коронавируса. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию COVID-19, с начала которой в мире выявили почти 48 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,2 миллиона человек.