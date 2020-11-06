Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

«Не было тяжелого состояния»: жена Ярмольника рассказала о госпитализации из-за коронавируса

Иван Линдеманн
10:56 06.11.2020
Женщина заявила, что чувствует себя хорошо, несмотря на двустороннюю пневмонию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Жена Леонида Ярмольника Оксана рассказала телеканалу «Звезда» о своем состоянии после заболевания коронавирусом.

«У меня не было тяжелого состояния, я приехала сделать КТ, и решили, что лучше пару дней побыть в больнице», - заявила она.

Также Оксана Ярмольник отметила, что в субботу, 7 ноября, ее выпишут из клиники.

Ранее СМИ сообщили, что женщина заболела еще 25 октября. Она лечилась на дому, но позднее ее состояние ухудшилось. Сама Ярмольник эту  информацию не подтвердила. Она сказала, что, несмотря на то что у нее обнаружена двусторонняя пневмония, чувствует она себя хорошо.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:30 В стране и мире
Скончался разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко
11:19 В стране и мире
Видео
В России впервые было выявлено более 20 тысяч случаев инфицирования COVID-19
10:20 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала видео задержания в Казани террористов «Хизб ут-Тахрир»*
08:13 В стране и мире
Видео
Трамп заявил о победе на выборах по «законным голосам»
00:00 Армия
Видео
Годы на страже Родины: ровно восемь лет назад Сергей Шойгу стал министром обороны России
Популярное
Популярное
Названо одно из самых распространенных слов в русском языке
Астрономы обнаружили фрагмент Луны на орбите Марса
«Поражает воображение»: The Economist оценил уровень модернизации ВС РФ
Видео
Как в «Формуле-1»: в Сочи произошло ДТП с участием Mclaren и Ferrari
Видео
Влетевший в университет автобус в Новгороде протащил с собой «Ладу»: видео
Видео
Чудище из морских глубин: кадры нападения кита на туристов у побережья США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.