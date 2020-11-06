В стране и мире Коронавирус «Не было тяжелого состояния»: жена Ярмольника рассказала о госпитализации из-за коронавируса Иван Линдеманн Женщина заявила, что чувствует себя хорошо, несмотря на двустороннюю пневмонию. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press Жена Леонида Ярмольника Оксана рассказала телеканалу «Звезда» о своем состоянии после заболевания коронавирусом. «У меня не было тяжелого состояния, я приехала сделать КТ, и решили, что лучше пару дней побыть в больнице», - заявила она. Также Оксана Ярмольник отметила, что в субботу, 7 ноября, ее выпишут из клиники. Ранее СМИ сообщили, что женщина заболела еще 25 октября. Она лечилась на дому, но позднее ее состояние ухудшилось. Сама Ярмольник эту информацию не подтвердила. Она сказала, что, несмотря на то что у нее обнаружена двусторонняя пневмония, чувствует она себя хорошо. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика