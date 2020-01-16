В Госдепе отреагировали на отставку российского правительства

США следят за происходящим в России, об этом заявила официальный представитель пресс-службы Госдепа Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительства.

«Мы осведомлены и следим за происходящим. Могу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан», - заявила представитель Госдепа.

В среду, 15 января, после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию, Дмитрий Медведев заявил об отставке в полном составе российского правительства. Президент поблагодарил кабмин за совместную работу и попросил исполнять свои обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров.

Морган Ортагус также напомнила о желании Дональда Трампа улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой и выразила надежду, что лидеры России «учтут пожелания» США о «переменах во внешней политике».