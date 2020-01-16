В Минобороны отвергли обвинения США в репрессиях беженцев Рукбана

В российском военном ведомстве назвали дезинформацией сообщения о «репрессиях и притеснениях бывших “рукбановцев” в пунктах временного содержания провинции Хомс». Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.

«Значительную обеспокоенность вызывает очередной перенос сроков проведения операции по эвакуации жителей лагеря на февраль 2020 года, который представители ООН связывают с необходимостью проверки тиражируемой с подачи США и их союзников дезинформации о "репрессиях и притеснениях бывших "рукбановцев" в пунктах временного содержания провинции Хомс". Считаем, что подобные беспочвенные обвинения нацелены на дискредитацию правительства САР и используются в качестве предлога для дальнейшего затягивания операции по расформированию Рукбана», - говорится в сообщении.

В заявлении обращается внимание руководства ООН, что привлечение к процессу расформирования Рукбана в августе прошлого года регионального представительства этой организации привело к срыву эвакуации беженцев.

В гем также отмечено, что США вместо вывода своих подразделений продолжают наращивать воинский контингент на Ближнем Востоке

Основная причина, по мнению России и Сирии, в возросшей уверенности проамериканских бандформирований в возможности удерживать людей в Рукбане с учетом заявлений ООН о готовности регулярно снабжать их гуманитарной помощью.