В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии

Человечеству необходимо готовиться к новой пандемии уже сейчас. Об этом заявили в ВОЗ в преддверии ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая начнется 9 ноября.

Всемирная организация здравоохранения считает тему подготовки к новой пандемии одной из ключевых для обсуждения на форуме.

«Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2», - приводит ТАСС слова заявления ВОЗ.

В организации призвали «отдать приоритет на высшем политическом уровне» для улучшения и усиления подготовки к чрезвычайным ситуациям в здравоохранении. Также необходимо «повышать роль работников здравоохранения на местах», улучшать оснащение для выявления и реагирования на COVID-19 и другие опасные инфекционные заболевания.

В ВОЗ считают, что мировое сообщество способно победить пандемию коронавируса силами науки и солидарности.

Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая поставили в известность Всемирную организацию здравоохранения о вспышке нового типа коронавируса. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию COVID-19.