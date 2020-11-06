Жителю Перми вынесли приговор по делу о реабилитации нацизма во время «Бессмертного полка»

Пермский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Перми, признанного виновным в реабилитации нацизма. Мужчине назначили исправительные работы сроком на 9 месяцев с удержанием 15% заработка в пользу государства.

Было установлено, что в мае этого года злоумышленник оформил заявку на сайте «Бессмертный полк онлайн» для показа фотографии Андрея Власова, который, напомним, в 1946 году был признан изменником Родины. Было подчеркнуто, что обвиняемый знал об участии Власова в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР.

Отмечается, что на данный момент приговор в законную силу еще не вступил.