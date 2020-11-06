СМИ сообщили о смене владельца концерна «Калашников»
Им стал бывший заместитель министра транспорта России Алан Лушников.
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
Новым собственником концерна «Калашников» стал бывший заместитель министра транспорта России Алан Лушников. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
По информации издания, Лушников приобрел 75% минус одна акция компании. Стоимость сделки неизвестна. Эксперты предполагают, что она может составлять около 1 миллиарда рублей. При этом из-за большой долговой нагрузки предприятия стоимость пакета может быть и ниже.
В правительстве Лушников руководил проектом реформирования железнодорожного рынка, контролировал организацию железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Остальные 25% плюс одна акция концерна «Калашников» принадлежат Ростеху.