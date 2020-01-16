Под Ульяновском пострадали 13 человек в ДТП с пассажирским автобусом

В Ульяновской области на 114 километре автодороги Карсун - Ростислаевка произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщили в УМВД по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел около 07.20 часов утра в Карсунском районе. Пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся. Одной из причин аварии называют сильное обледенение дороги.

«В результате сильного гололеда рейсовый пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет с последующим опрокидыванием», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.

В момент аварии в автобусе находились 19 человек. За медицинской помощью обратилось 13 пострадавших. На месте ДТП работают полицейские и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все факты произошедшего.